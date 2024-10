Alcuni balordi sono entrati in azione a Dorgali riempiendo di immondizia l'ingresso della scuola dell'infanzia del paese.

La segnalazione arriva via Facebook ed è stata condivisa anche nel gruppo "Sei di Dorgali se..." suscitando indignazione fra le migliaia di membri della community.

"Ennesimo atto vandalico ai danni della scuola dell'infanzia di via Lamarmora - racconta una cittadina -, qualcuno si è divertito a lanciare sassi alle vetrate e anche altro... Ma io mi chiedo non vi fate schifo quando vi guardate allo specchio? Ma mia figlia perché deve vedere queste cose? A casa vostra vi comportate in questo modo? La scuola è un bene pubblico ci vuole molto a capirlo? È questo il modo di divertirsi?".

"Siete messi molto male mi dispiace... - osserva la donna che ha pubblicato le foto che alleghiamo - Continuo a sostenere sia necessaria la presenza di telecamere in modo che i responsabili non si possano negare e siano costretti a ripulire e ripagare i danni. Credo che in questo modo vi passi la voglia di distruggere beni pubblici, incivili che non siete altri!!!".