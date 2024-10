Sarebbero entrati in azione nella notte i vandali che hanno messo a soqquadro il liceo scientifico di Tortolì.

L'istituto, che si trova in via Sorcu, sarebbe stato preso di mira da un gruppo di persone non identificate che, come raccontano anche le foto diffuse sul web, avrebbero danneggiato alcuni beni custoditi nella struttura.

"Quello che succede quando c’è gente stupida in giro - denuncia una donna su Facebook - Situazione attuale allo scientifico! Non bastava l’acqua che è entrata, ma anche i vandali. Tantissimo danno dal primo al terzo piano! Rotte le LIM, sedie, estintori, macchinette bevande".

Secondo il racconto, le piante ritratte in foto sarebbero state lanciate al piano terra dai piani superiori.