C'è amarezza e delusione nelle parole affidate ai social network dalla sindaca di Oniferi Stefania Piras. "Arrivano innumerevoli segnalazioni su atti di vandalismo vario in luoghi pubblici e presso abitazioni private", scrive la prima cittadina su Facebook.

"Qualche foto ho avuto modo di vederla su fb, altri danni li ho visti di persona. Stamattina una cittadina mi ha informata di aver sporto denuncia formale contro ignoti per un danneggiamento nel cortile di casa. Stiamo impegnando 30.000€ per rimettere a norma il parchetto di San Gavino e il parco giochi di Ghido ma mi chiedo se sia la scelta giusta".

"Cavolate ne abbiamo fatte tutti - commenta la Piras -, ma quando si prendono di mira le persone che vivono sole non si possono trovare attenuanti. Vivere soli non significa essere soli, non in una comunità come la nostra, una comunità dove ancora ricordiamo quanto sia bello tendere una mano. Credo che i carabinieri abbiano tutti gli elementi per procedere. Ma di questo - conclude - non posso certo essere felice. Tutt'altro, sono davvero molto delusa".