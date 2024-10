È stato distrutto nella notte il locale situato in località Santa Riparata, nel territorio di Buddusò, e ritenuto dalla Prefettura di Sassari idoneo ad accogliere, in caso di necessità, decine di migranti provenienti dal Nord Africa.

La struttura, appartenente a un privato, è un ex agriturismo ormai in disuso.

La decisione del Prefetto di Sassari era stata resa nota dal sindaco del centro del Monte Acuto, Giovanni Antonio Satta, e subito era stata accolta con perplessità dalla popolazione che aveva manifestato in massa il proprio disappunto su Facebook.

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto nel municipio del paese un consiglio comunale straordinario che voleva essere un'occasione di confronto fra le diverse parti della cittadinanza.

Il dialogo, evidentemente, non è servito. Questa notte ignoti hanno assalito il locale devastandolo.

Le prime testimonianze parlano dell'esplosione di una bomba ma al momento, su questo particolare, i carabinieri della locale stazione e il primo cittadino hanno preferito non pronunciarsi.