“Il comparto del sughero ha una valenza strategica come materia prima e chi la possiede deve valorizzarne la produzione.” Lo ha detto l’assessore dell’Industria, Antonello Liori, durante l’incontro di questa mattina al quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Calangianus, di Agris, della Confindustria, di Cna e di Federlegno. “Si tratta di un comparto dalle grosse potenzialità economiche, che in Sardegna è rimasto vittima di alcune scelte sbagliate ed ora necessita di interventi decisivi, anche strutturali - ha sottolineato Liori – In questo senso va inquadrata anche la recente delibera della Giunta regionale che ha deciso di costituire un gruppo di lavoro interassessoriale per la predisposizione di un piano strategico per il rilancio del comparto nell’Alta Gallura, anche con l’utilizzo di moderne tecniche di gestione aziendale e di marketing per la conquista di ulteriori mercati”. All’incontro ha partecipato anche l’assessore dell’Ambiente, Andrea Biancareddu: “Dobbiamo individuare in tempi brevi le azioni da intraprendere per il rilancio del settore, anche grazie alla collaborazione tra Assessorati, con le parti sociali ed i produttori”.