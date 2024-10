È stato fermato nelle primissime ore del mattino di ieri dai carabinieri a Vallermosa e trovato in possesso di due coltelli a serramanico da 20 centimetri e mezzo grammo di marijuana. Per questo un 18enne del posto è stato denunciato.

Il giovane, che quando è stato fermato stava camminando per le vie del centro, ha riferito ai militari che deteneva lo stupefacente per uso personale e non terapeutico. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e la sostanza stupefacente verrà analizzata in laboratorio. Il giovane è stato quindi segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti e denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere.