Sarebbe dovuto essere nella sua abitazione di Valledoria ma i carabinieri lo hanno sorpreso in un nightclub in compagnia di due donne straniere.

Un uomo di 86 anni è evaso dai domiciliari dove stava scontando una condanna per ricettazione. Ora l’anziano rischia di finire in carcere con l’accusa di evasione. I fatti risalgono a un paio di giorni fa.

L’86enne è già comparso davanti al giudice per la convalida del fermo. Il magistrato ha confermato gli arresti domiciliari ora l’uomo è in attesa del processo per evasione.