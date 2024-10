Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato dai carabinieri sotto il ponte Cuggiari, nel tratto a scorrimento veloce che collega Valledoria a Badesi. Potrebbe trattarsi di Maurizio Fornari, il cagliaritano di 43 anni scomparso da oltre una settimana. Per avere comunque la certezza che si tratti di lui bisognerà attendere gli esiti degli accertamenti sulla salma. Le forze dell'ordine hanno trovato una Fiat Punto chiusa a chiave parcheggiata a pochi metri dal cavalcavia con dentro il documento di identità di Fornari.

Il corpo della vittima poco distante la macchina. A lanciare l'allarme della scomparsa di Fornari erano stati i colleghi, preoccupati per la sua salute. Probabilmente si è tratta di un momento di sconforto forse legato alla situazione lavorativa: i dipendenti della Sardinia Green Island (Ditta del settore dell' energia rinnovabile per la quale lavorava Fornari), infatti, sono in cassa integrazione da ormai quattro anni.