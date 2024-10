Nella mattinata di ieri, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Valledoria hanno fatto scattare il blitz in un'abitazione, che tenevano d'occhio da tempo visto l'incessante via vai di giovani. In manette è finito F.F., 37enne sassarese trasferitosi a Valledoria. L’uomo sarebbe stato sorpreso nella sua abitazione con 35 dosi di cocaina pronte per essere smerciate e dovrà rispondere della detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In casa, oltre alla cocaina, i militari avrebbero trovato anche della marijuana, diverse centinaia di euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita, della sostanza per il taglio dello stupefacente, del materiale per il suo confezionamento in dosi ed un bilancino di precisione: è stato tutto sequestrato.

L’arrestato, dopo le dovute formalità, è stato condotto presso la sua abitazione, dove permarrà in regime di arresti domiciliari sino all’udienza di convalida dell’arresto, che si terrà oggi presso il Tribunale di Sassari.