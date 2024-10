Denunciati con l’accusa di danno ambientale i genitori di due bambini che per gioco hanno costruito, con la paletta e il secchiello, un canale che collega il fiume Coghinas al mare. E’ quanto successo a Valledoria, dove è scesa in campa Goletta Verde di Legambiente che prima ha l'annunciato di aver messo a disposizioni della famiglia i propri legali e poi un blitz sulla spiaggia per verificarne le condizioni.