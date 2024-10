Allarme bomba in via Cesare Pintus a Cagliari, dove è stata lasciata una valigia sospetta in strada davanti al Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II".

Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Comando provinciale di Cagliari, i militari della Stazione di Pirri e i Carabinieri di Cagliari. L’area è stata immediatamente transennata e isolata. Dalle verifiche gli investigatori hanno appurato che si trattava di un oggetto non pericoloso. La borsa, infatti, dimenticata o persa da una persona, rintracciata dai Carabinieri, conteneva materiale didattico.

L'intervento ha comportato una deviazione temporanea della circolazione stradale di circa mezzora.