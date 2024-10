“Il caos rifiuti a Cagliari, ecco lo scempio ambientale sotto il Colle di San Michele. Queste foto le ho fatte in via Jenner, tra l'ospedale Brotzu e il Microcitemico. È veramente impressionante la mole di rifiuti abbandonati da incivili criminali. Le foto parlano da sole. Purtroppo l'Amministrazione Comunale ha le sue responsabilità politiche. La zona, dopo che è stata pulita un annetto fa è considerata una delle zone a rischio discarica. E' sprovvista di telecamere e di dovuti controlli. Eppure sia l'assessore competente che il Sindaco, in campagna elettorale e poi successivamente, avevano dichiarato "guerra agli evasori, ai furbetti", "sistemi di sorveglianza 24h su 24", "foto trappole" e "droni" . Nulla di tutto ciò, dopo più di un anno e mezzo fa dalla loro elezione, si è visto. Anzi, la città è allo sbando, rifiuti e discariche ovunque e decine di segnalazioni”.

E’ il duro commento di Valerio Piga, portavoce di Arrosa Collettivo, che aggiunge: “La situazione disastrosa è sotto gli occhi di tutti, il cambiamento promesso non c’è stato e non ci sarà. Una gestione fallimentare, per una bella città come Cagliari ridotta ad un letamaio. Si assumano le responsabilità invece di dare colpa alla precedente amministrazione per l'appalto "bloccato". Voi avete promesso che lo cambiavate (ci sono molte interviste a riguardo). Quindi le cose son due o avete detto una bugia colossale ai cittadini cagliaritani o non siete in grado di gestire il sistema di raccolta. Povera Cagliari. Altro che citta migliorata” – ha concluso Valerio Piga, il ‘sentinellatore’ dei rifiuti.