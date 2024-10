“La situazione in città e sopratutto a Sant'Elia continua ad essere emergenziale. Non si riesce proprio a risolvere la questione dell'abbandono dei rifiuti. Ma quale città migliorata notevolmente, come dice il sindaco Truzzu. Purtroppo questa giunta di destra non riesce ad attuare una politica seria ed efficace che possa porre fine a questi scempi. Una vergogna per la nostra bellissima città”.

La rabbia e l’amarezza li manifesta apertamente, Valerio Piga (Arrosa Collettivo), il quale accompagna la frecciata (l’ennesima) contro palazzo Bacaredda, con tanto di reportage (triste) delle montagne di rifiuti abbandonati nel rione dai soliti incivili, che non conoscono regole di buon senso ed educazione. Questo è il risultato (sotto gli occhi e il naso), di chiunque.