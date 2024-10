Ha preso il via questa mattina la quarta edizione di "Promo Autunno", la Fiera regionale che andrà in scena presso la Promocamera a Sassari.

Per tre giorni oltre 150 aziende, non solo sarde, saranno in vetrina. Madrina dell'evento la showgirl Valeria Marini. Presenti per l'inaugurazione anche gli assessori regionali al Lavoro Alessandra Zedda e al Turismo Gianni Chessa, e il presentatore e showman Giuliano Marongiu. A fianco agli ospiti anche l'organizzatore della fiera, l'imprenditore Claudio Rotunno, e il sindaco di Sassari Nanni Campus.

I settori rappresentanti vanno dal design all'arredo, agroalimentare, artigianato, industria, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, centri bellezza, parrucchieri, gioielli e moda, auto, energia, tecnologia.

"Una grande soddisfazione dare il via alla nuova edizione della Promo Autunno - ha dichiarato Rotunno, impeccabile padrone di casa - uno spazio dedicato a imprenditori e aziende di successo che in questo contesto possono trovare ulteriori canali per affermare e far conoscere il proprio lavoro".