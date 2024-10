L’eccellenza dei Palii degli asinelli di tutta Italia, il prossimo 10 maggio si sfida a Camposano, in provincia di Napoli, per decretare il campione nazionale.

In occasione dell’edizione del 2015, la delegazione di Ollolai e il fantino Valentino Bussu, vincitore del Palio del Casale dello scorso anno, sono gli ospiti tanto attesi che con grinta ed entusiasmo aspettano di varcare il mare per portare a casa il secondo successo consecutivo.

“Siamo carichi e motivati” dice Pierpaolo Soro, presidente della Pro loco di Ollolai.

“Per noi il Palio del Casale non solo rappresenta uno stimolo dal punto di vista della competizione agonistica, ma si tratta, in modo particolare, di un appuntamento che apre al confronto con le altre regioni e ci permette di portare e far conoscere con tanto orgoglio le nostre tradizioni. In occasione di questo appuntamento non rappresentiamo solo il nostro paese, ma siamo gli ambasciatori di tutta la Sardegna e per noi questo aspetto ha un valore del tutto particolare”.

In occasione del Palio del Casale scenderanno in pista il Piemonte, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Basilicata, l’Abruzzo, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, una delegazione proveniente dalla Croazia e la Sardegna rappresentata appunto dal Comune di Ollolai.

La web tv Sardegna Live, in occasione del Palio del Casale, seguirà la delegazione sarda con costanti aggiornamenti e attraverso la pubblicazione di foto e video-interviste.