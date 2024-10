Il cuore della Sardegna batte forte per il Palio del Casale di Camposano, in provincia di Napoli, e guadagna la seconda posizione nella classifica che qualifica l’ordine dei partecipanti alla corsa degli asinelli. L’evento, di portata nazionale, ha visto gareggiare con i colori dell’isola il fantino Valentino Bussu di Ollolai in sella all’asino “Acciaio”. La manifestazione campana ha radunato migliaia di persone che hanno assistito a uno spettacolo di cultura e tradizione: la Sardegna ha conquistato il suo posto in finale, dopo aver scalato le fasi preliminari con meritata ammirazione. Valentino Bussu, che ha indossato la maglia raffigurante i quattro mori, ha sfiorato il titolo del vincitore, ma il fantino del Lazio, proveniente dalla città di Allumiere l’ha spuntata a pochi metri dal traguardo finale. La Sardegna ha portato lo spirito sano e competitivo di una manifestazione che a Ollolai si evidenzia durante il Palio degli asinelli in notturna, che si terrà anche quest’anno nel mese di luglio. Il canto a tenore del gruppo “Venales” e le launeddas hanno tracciato di cultura la manifestazione “Radici”, che a lato dell’evento agonistico, ha raccolto espressioni della musica popolare provenienti da tutta Italia. Sara Sedda, segretaria della Pro loco di Ollolai esprime la sua soddisfazione: <<Un risultato che rende orgogliosi noi e tutta l’isola che rappresentiamo. Ci siamo divertiti e abbiamo maturato un’altra occasione di crescita nel confronto aperto ad altre culture>>. Intanto, per il Palio degli Asinelli di Ollolai, in programma per il 13 luglio, fa saper il presidente della Pro Loco Pierpaolo Soro, saranno presenti le delegazioni di due regioni d'Italia. <<Il nostro obiettivo -dice Soro- è quello di organizzare un evento coinvolgente ed entusiasmante di forte richiamo per turisti e visitatori>>.

Roberto Tangianu