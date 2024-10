La Proloco si è espressa: saranno la ventenne Valentina Plaitano e il venticinquenne Lorenzo Atzeni gli sposi dell’edizione 2023 dell’antico Matrimonio Selargino.

Gli sposi sono giovani e stanno insieme da più di un anno, lui parrucchiere e lei commessa, hanno sempre visto e sognato di sposarsi con l’antico rito. Infatti, durante l’edizione dello scorso anno, lui espresse a lei il desiderio di sposarsi con l’antico rito e lei rispose che sarebbe piaciuto anche a lei, da lì la voglia di fare la domanda per la selezione.

Il Comune di Selargius e la Pro Loco danno visibilità istituzionale, dal lontano 1962, all’antico matrimonio, contribuendo in modo decisivo al raggiungimento della notorietà e della risonanza che oggi fanno de sa coja antiga un evento conosciuto in tutto il mondo. Di tanta attrazione sono rimasti colpiti in passato giovani coppie che sono convolate a nozze a Selargius secondo il rito del matrimonio selargino.