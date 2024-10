"È una occasione per ringiovanire a migliorare il benessere di chi lavora nel Comune di Cagliari, ma soprattutto un'opportunita' da non perdere per chi e' in cerca di una occupazione".

Queste le parole del sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu che ha ufficializzato nuove 88 assunzioni nell'amministrazione comunale. L'azione si e' resa possibile modificando il piano triennale delle assunzioni e anticipando la capacita' di assunzione che era gia' stata programmata per il biennio 2020-2021.

"All'inizio del 2019 avevamo in servizio 1219 dipendenti ma a fine anno, tra pensionamenti e mobilita', ne perderemo 119- spiega Truzzu-. Dopo la delibera, avremo la possibilita', gia' entro dicembre, di procedere con le prime assunzioni. Grazie ad un bilancio sano, l'amministrazione potra' anticipare i tempi, attingendo da subito alle graduatorie dei concorsi appena conclusi e procedendo con la prossima pubblicazione, entro i primi mesi del 2020, dei nuovi bandi di concorso. Purtroppo, pur avendo un bilancio in salute e una buona cassa, ci sono i vincoli che ci impongono di spendere solo un milione e mezzo per le nuove assunzioni, altrimenti avremmo potuto fare anche di piu'".

Martedi', in commissione "libereremo le risorse per poi far arrivare la questione subito in Consiglio- sottolinea il presidente della commissione Bilancio, Alessandro Balletto-. Abbiamo un bilancio con risorse per oltre otto milioni di euro e questo fa di Cagliari, oltre che delle sue partecipate, un ente virtuoso".

Nel dettaglio, sono in programma tredici assunzioni nell'ambito della categoria "d1", tra i quali due ingegneri idraulici, due geologi, sei ragionieri e per queste figure si potra' attingere dalle graduatorie dei concorsi gia' espletati.

Per altri tre neo assunti "d1" si procedera' con un bando di mobilita' in modo da acquisire le professionalita' di un agronomo e due assistenti sociali.

La parte piu' cospicua delle assunzioni riguarda la categoria "c1" all'interno della quale verranno immessi 63 nuovi assunti, venti dei quali saranno agenti di Polizia municipale che in parte saranno individuati nelle graduatorie ancora in vigore, mentre per i restanti sara' necessario bandire un concorso.

Prevista, sempre nella categoria "c1" e con procedura concorsuale, l'assunzione di sedici geometri e periti edili, cinque programmatori e ventidue istruttori amministrativo-contabili.

Cinque categorie "b3" (collaboratori amministrativo-informatici), quattro "b1" (un centralinista non vedente e tre esecutori operativi specializzati) e tre "a1" (commessi), tutti reclutati tramite apposita procedura concorsuale Aspal, completano il quadro delle nuove assunzioni.