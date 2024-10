Brutta avventura per un automobilista cagliaritano, ribaltatosi con la sua auto attorno all'1 di questa notte.

L'incidente è avvenuto in via Po, nei pressi del raccordo per la SS 195. L'uomo, dopo essere uscito dall'abitacolo, si è allontanato a piedi.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono arrivati sul posto poco dopo e, una volta messa in sicurezza l'auto, si sono resi conto che l'automobilista alla guida era scomparso.

Le ricerche sono durate alcune ore, fino a che questa mattina il ragazzo è stato ritrovato. Vagava sotto choc nella zona di Decimo. Adesso si trova ricoverato in ospedale per accertamenti.