A una settimana dalla riapertura delle scuole, in Sardegna ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid l'89,4% del personale. In particolare, si sono sottoposti alla prima somministrazione il 93,2% dei dirigenti scolastici, il 90,5% dei prof, il 90,7% dei non docenti, l'86,3% dei supplenti, l'85,5% dei docenti universitari, l'84,8% dei docenti di alta formazione e l'86,1% dei docenti nelle paritarie. La media è, appunto, dell'89,4%. Lo ha reso noto oggi in Aula l'assessore regionale dell'Istruzione Andrea Biancareddu durante la seduta del Question Time, in fase di replica a un'interrogazione di Piero Comandini (Pd) e precisando che si tratta di numeri aggiornati al 30 agosto.

"Il dato è incoraggiante - ha spiegato l'esponente della Giunta Solinas - ma è chiaro che se di 537 dirigenti scolastici il 93,2% risulta vaccinato, questo significa che in 18 non hanno fatto il vaccino, e questo non va bene". Quindi, ha aggiunto, "andranno monitorati perché è grave che un dirigente scolastico non abbia il Green pass".

La nota positiva, ha concluso Biancareddu, è che pur senza l'obbligo risulta vaccinato il 69% degli alunni, "trend che fa ben sperare per il raggiungimento dell'immunità di gregge".