Il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana, in seguito a numerose segnalazioni ricevute ha chiesto una serie di delucidazioni sulla questione vaccini.

"Quali tempi si stimano per la conclusione (ciclo completo) delle vaccinazioni dei cittadini con 80 o più anni di età?", si domanda Deiana. "Quali sono le modalità e le tempistiche di vaccinazione delle persone annoverate nella categoria 1 “elevata fragilità” (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave) contenute nelle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-Covid adottate dal Ministero della Salute, in collaborazione con il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS del 10 marzo 2021?".

E infine: "Quali sono le modalità di adesione/prenotazione e le tempistiche di vaccinazione delle persone di età compresa tra 60 e 79 anni, dotate di esenzione per patologia ma non annoverate nella categoria 1 “elevata fragilità” (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave), le quali risulterebbero impossibilitate ad accedere all’adesione vaccinale tramite il portale regionale?".