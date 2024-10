"Se consideriamo che le linee guida del Governo prevedono una scorta del 30% per garantire le seconde inoculazioni in caso di ritardi o riduzioni delle consegne, per noi accentuati dalla condizione di insularità, ci rendiamo conto che la Sardegna è assolutamente in linea con il piano di vaccinazioni previsto". E’ quanto ha dichiarato al Tgr Sardegna il governatore Christian Solinas.

Proprio oggi anche la Fondazione Gimbe ha certificato che l'Isola è ultima in Italia per numero di vaccini somministrati. "Abbiamo ricevuto al 24 marzo 279.090 dosi di vaccini tra Pfizer, Moderna ed Astrazeneca. Alla stessa data ne abbiamo inoculato 188.429, pari al 68%", ha ricordato il presidente della Regione. Inoltre, "stiamo comunque lavorando per aumentare la capacità complessiva del sistema di vaccinare attraverso grandi hub territoriali come la Fiera di Cagliari, la Stazione Marittima di Olbia ed altre strutture in tutte le città capoluogo".

Il vero tema, ha chiarito Solinas, "è la certezza degli approvvigionamenti da parte dello Stato e l'efficacia dei diversi vaccini. Voglio infatti ricordare che le incertezze su AstraZeneca, con il conseguente blocco disposto dalle autorità sanitarie nazionali, hanno da un lato determinato un ritardo nell'inoculazione e dall'altro una percentuale di oltre il 20% di rifiuti da parte dei soggetti chiamati per la vaccinazione".