"Siamo pronti a investire i fondi della Regione per acquistare i vaccini e immunizzare da subito tutti i sardi". Lo ha dichiarato il governatore della Sardegna Christian Solinas a margine delle celebrazioni in ricordo delle vittime del Covid. Pronti a investire risorse regionali "purché le procedure di acquisto siano seguite dal commissario".

Il problema secondo Solinas è l'approvvigionamento delle dosi: "Noi al generale Figliuolo diremo: fateci avere le dosi, e noi siamo in grado di mettere in campo tutto ciò che serve per vaccinare la popolazione: se ce li mandano siamo in grado di somministrarli a tutti prima dell'estate".

Per il presidente della Regione è solo apparente la contraddizione legata al fatto di essere in zona bianca e nello stesso tempo ultimi in classifica per vaccini somministrati. "Queste classifiche sono distorte - ha chiarito con riferimento a quella delle dosi inoculate - ricordo che noi conserviamo il 30% per le seconde inoculazioni".

"Io dico che mentre nella Penisola si ha la certezza che le distribuzioni arriveranno sempre per tempo, noi invece non possiamo correre il rischio che, in caso di ritardo di navi o aerei, non ci arrivino le fiale per le seconde inoculazioni". Per questo motivo, ha concluso, "abbiamo un'esigenza forte di avere le scorte necessarie". Secondo il report del Governo sui vaccini, aggiornato in tempo reale, nell'Isola sono state somministrate 150.138 dosi su 228.150 consegnate, cioè il 65,8%.