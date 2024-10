"Sono d'accordo con la proposta del generale Figliuolo di vaccinare con seconde dosi i turisti in vacanza e la Sardegna sarà sicuramente sul pezzo in questo senso". Così il presidente della Regione Christian Solinas, che puntualizza. "Il tema è un altro: Regioni che hanno una forte fluttuazione delle presenze dal punto di vista turistico devono avere la garanzia che la gestione commissariale riesca a garantire la quantità di dosi sufficiente affinché l'inoculazione dei vaccini ai turisti non sia a svantaggio dei sardi che devono fare il richiamo o la prima inoculazione".

Il govenatore sardo prosegue: "Ritengo che la struttura possa distribuire maggiori dosi in base alle presenze che si dovessero registrare".

E conclude: "La Sardegna conta anche sulla presenza di un grande segmento di turismo internazionale, quindi l'opera di compensazione non è solo tra Regioni, ma tra Stati, e quando si tratta di Stati Ue sicuramente l'intesa è possibile, più complicato sul fronte dei paesi extra Ue".