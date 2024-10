Pur restando all'ultimo posto tra le regioni italiane che somministrano più vaccini nell'arco delle 24 ore, la Sardegna compie un nuovo scatto in avanti per le inoculazioni. Nel giorno in cui c'è stato il passaggio al portale di prenotazione di Poste Italiane, ha preso avvio la campagna isole minori covid free alla Maddalena.

La regione raggiunge quota 13.774 vaccini nell'arco della giornata, passando alle 637.953 di giovedì alle 651.727 di ieri. Secondo i dati forniti dal Governo, complessivamente è stato somministrato l'80,6% delle 808.440 dosi consegnate dalla struttura commissariale che ha già chiesto alle regioni di ampliare da lunedì 17 la platea dei beneficiari estendendo agli over 40 la possibilità di adesione.

Se in Italia ha completato il ciclo vaccinale quasi il 14% della popolazione, la Sardegna si ferma all'11,6 con quasi il 40% dei cittadini che ha ricevuto almeno una dose (39,97%), proprio mentre l'Isola si appresta ad entrare in zona gialla, che scatterà da lunedì 17.