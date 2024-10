Nelle ultime 24 ore nell'isola sono stati somministrati 12.254 vaccini. Dall’inizio della campagna vaccinale ammonta a 590.012 il totale delle dosi somministrate, l'82,1% delle 718.440 dosi attualmente disponibili. Lo rivela il report quotidiano del Governo, aggiornato a questa mattina.

Il dato giornaliero è ancora basso rispetto al target di 17mila dosi al giorno fissato dal commissario Figliuolo e che la Sardegna avrebbe dovuto raggiungere a fine aprile. In particolare, sono stati sinora somministrati 157.191 vaccini agli over 80; 84.781 agli anziani dai 70 ai 79 anni; 46.953 dai 60 ai 69 anni; 92.171 dosi agli operatori sanitari e sociosanitari; 37.115 al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio; 111.334 ai soggetti fragili e caregiver; 18.200 a ospiti di Strutture residenziali; 11.249 al Comparto Difesa e Sicurezza; 23.315 al personale scolastico; infine 7.703 alla categoria "Altro".