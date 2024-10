La Asl 5 di Oristano ha dato il via oggi, lunedì 16 ottobre, alla nuova campagna di vaccinazione ei cittadini possono prenotarsi per effettuare i vaccini antinfluenzale e anti-Covid nel territorio dell'oristanese. I vaccini potranno essere effettuati da lunedì 13 novembre in diverse strutture sanitarie. " Vaccinatevi, perché non bisogna abbassare la guardia verso il virus antinfluenzale e il virus del Covid ", afferma la direttrice del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Asl 5, Maria Valentina Marras, che sta coordinando la campagna vaccinale dell'azienda sanitaria oristanese.

" Il virus del Covid è sotto controllo, non esiste più un'emergenza, creata dalla pandemia. Ma il virus - prosegue - è diventato endemico, fa parte della nostra vita. Ora non abbiamo più le mascherine, sono ritornate le occasioni di assembramento, quindi il virus circola tranquillamente. E soprattutto le persone fragili e gli operatori sanitari si devono vaccinare ". Sono 47mila sono i vaccini antinfluenzali assegnati alla Asl 5, di quattro tipi a seconda dell'età. Mentre per il vaccino anti-Covid non esiste una cifra assegnata, ma il Dipartimento di Igiene e Prevenzione, in base alle prenotazioni, deciderà quanti vaccini ordinare. Finora ne sono state richieste 1200 dosi. " Saranno coinvolti anche i medici di base e le guardie mediche nella campagna vaccinale ", sottolinea la dottoressa Marras.