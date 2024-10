Giovedì 17 febbraio, all'Auditorium della Miniera di Serbariu a Carbonia, è prevista una giornata vaccinale senza prenotazione. L'hub alla Miniera osserverà un'apertura straordinaria dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Sarà data particolare priorità alle categorie su cui vige l'obbligo vaccinale a partire dagli over 50. A questa categoria si aggiungono le Forze armate e le Forze dell'ordine, il personale scolastico, quello sanitario e non sanitario operante nelle strutture pubbliche e private. Nello stesso giorno, in contemporanea, l'open day è esteso agli hub di Iglesias e San Giovanni Suergiu.

"Condivido la linea strategica dettata dalla direzione del Distretto sanitario - spiegato il sindaco di Carbonia Pietro Morittu - di organizzare gli open day contestualmente nei tre hub sul territorio, al fine di non creare situazioni di sovraccarico su ogni singolo punto vaccinale, considerato l'elevato numero di utenti ancora potenzialmente vaccinabili".

"Proseguiamo su questa strada operativa", ha osservato il sindaco che ha compiuto un sopralluogo nel primo giorno di apertura dell'hub alla Miniera: "Si stanno creando tutte le condizioni per velocizzare la campagna vaccinale".