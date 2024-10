Ammonta a 2.175.032 il totale dei vaccini anti-Covid somministrati in Sardegna dall'inizio della campagna di immunizzazione, a fronte di 2.415.315 di dosi consegnate, ovvero il 90,1%, dato perfettamente in linea con la media nazionale, che colloca l'Isola all'11° posto tra le regioni italiane secondo i dati contenuti nel report del Governo.

Il 68,7% dei residenti in Sardegna ha già completo il ciclo vaccinale (1.021.006 di persone). Tra le fasce d'età primeggiano gli anziani dai 70 ai 79 anni con l'86,7% che ha completato il ciclo. Nella fascia di età dai 30 ai 39 anni, il dato cala al 54%.

Per quanto riguarda i giovanissimi, gli under 19 che hanno già completato l'intero ciclo ammontano al 31,6%, ma la Sardegna resta sempre in testa fra le regioni italiane per chi ha fatto la prima dose del vaccino, con il 68,6%.