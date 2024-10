Sono state somministrate 1070 dosi di vaccino Pfizer questa mattina tra prime (50), seconde (32) e terze dosi (987) all'Open day organizzato dall'ARNAS G. Brotzu.

Soddisfatta la direttrice generale Agnese Foddis: "Sono numeri importanti che confermano come il vaccino sia ormai uno strumento fondamentale per contrastare il dilagare della pandemia e l'utilizzo del booster ormai è indispensabile per accedere alle principali attività. Per la realizzazione di questa giornata - prosegue la Foddis - voglio ringraziare tutta la squadra vaccinale dell'ARNAS che con grande spirito di collaborazione e di servizio, ha dimostrato efficienza e ottime capacità organizzative".