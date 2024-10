"Ora che torniamo in giallo è fondamentale completare la vaccinazione di persone fragili e anziani: dopo quello che abbiamo passato, la Sardegna non può permettersi di essere ultima in Italia e deve assolutamente accelerare per mettere in protezione le fasce più a rischio della popolazione. Altrimenti è fuori luogo che la Giunta regionale parli di penalizzazione e getti colpe sul Governo".

Sono le parole della presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), commentando l'ultimo report del Governo, dal quale risulta che tra gli over 80 in Sardegna il 21,39% non ha avuto ancora la prima dose di vaccino. Per la parlamentare "l'impennata di somministrazioni e di prenotazioni registrata nell'Isola nelle ultime 24 ore è un buon segno, ma con l'inevitabile aumento della circolazione che avremo da lunedì bisogna pensare a più deboli".

"Prepariamoci con cura a una stagione di ripresa delle attività economiche che - conclude Mura - sarà essenziale anche per l'occupazione".