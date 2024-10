"In seguito ai problemi che hanno tenuto banco negli ultimi giorni - inerenti al blocco del Punto vaccinale territoriale mobile a Lodè - giungono finalmente comunicazioni ufficiali da parte dell’ATS Nuoro. Infatti, con nota numero 168549 del 13.05.2021 poco fa, l’Azienda per la Tutela della Salute ci comunica che il Punto Vaccinale territoriale mobile a Lodè previsto per sabato 15 maggio 2021 - a differenza di quanto comunicato ieri - si farà".

La comunicazione ufficiale arriva dalla sindaca Antonella Canu, dopo gli screzi conseguenti alla comunicazione iniziale da parte dell'Ats di annullamento delle vaccinazioni in tale data. "Pertanto - rassicura la prima cittadina -, i vaccini si faranno regolarmente. Ci siamo battuti fin dall’inizio per agevolare la vaccinazione dei pazienti più fragili, degli ultra ottantenni allettati e non, e per la precisa e puntuale organizzazione del Punto vaccinale a Lodè".

"Per questo siamo molto felici che, contrariamente a quanto accaduto ieri, l’Ats abbia comunicato ufficialmente che i vaccini si faranno, e tutti i cittadini soprammenzionati potranno godere della massima tutela della loro salute - chiarisce -. A breve pubblicheremo le modalità di organizzazione del Punto vaccinale territoriale previsto per sabato".