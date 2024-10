Prosegue l'attività di somministrazione di vaccini anti Covid della Assl di Sassari nel nuovo hub situato in via Grazia Deledda con ingresso da via Marghinotti 50.

A partire dal 3 novembre, infatti, tutte le vaccinazioni saranno eseguite nel nuovo hub che resterà aperto con stessi orari di quello della Promocamera, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Gli utenti già prenotati per martedì 2 novembre sono stati avvisati con un sms e riceveranno la dose il 6 novembre, nel nuovo hub, secondo gli orari indicati negli sms.

Per evitare file eccessive ed eventuali affollamenti, per la vaccinazione nel nuovo hub è obbligatoria la prenotazione attraverso il sistema già usato in precedenza di Poste on line dal sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o negli ATM degli Uffici Postali o tramite il Call Center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00) o i portalettere.