Anche 300 farmacie della Sardegna sulle 613 presenti sul territorio sono pronte ad entrare nella campagna vaccinale contro il coronavirus. Entro questa settimana, infatti, si attende la convocazione da parte della Regione per siglare un'intesa su un documento che è già stato inviato da Federfarma all'assessorato della Sanità.

"I corsi sono stati fatti e ora si stanno effettuando i tutoraggi - dice all'ANSA il neo presidente di Federfarma Sardegna Pierluigi Annis - ora attendiamo solo di firmare l'accordo e il protocollo operativo: l'abbiamo già mandato in visione alla Regione. Si tratta di un documento che non riguarda solo la vaccinazione, ma anche altri aspetti della lotta al Covid come ad esempio la possibilità di effettuare in farmacia i tamponi sierologici".

Inizialmente si pensava che le farmacie avrebbero potuto somministrare esclusivamente il siero Janssen della Johnson & Johnson perché la catena del freddo risulta più facile da gestire, ma stando alle ultime indiscrezioni trapelate dall'Ema potrebbero essere inoculati anche altri sieri.