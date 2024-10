13.195 inoculazioni nelle ultime 24 ore. La Sardegna ha fatto registrare la cifra record, centrando quindi il primo obiettivo fissato dal generale Figliuolo di attestarsi a quota 12mila dosi giornaliere entro metà aprile. Il prossimo obiettivo è arrivare alle 15mila entro la fine del mese.





Con questi numeri la Sardegna sale al quint'ultimo posto nella classifica del Governo tra le regioni più virtuose nella somministrazione. Secondo l'ultimo report pubblicato sul sito internet nazionale l'Isola ha inoculato l'82,8% delle 450.710 dosi consegnate dalla struttura commissariale (372.986 in termini assoluti).

Dopo aver fatto il 100% delle vaccinazioni per gli operatori Sanitari e Sociosanitari, si va verso il completamento della fascia degli over 80 (oggi 112.338). E in attesa che venga stabilito un calendario per le persone fragili la Regione ha pubblicato un nuovo aggiornamento relativo alle modalità di adesione alla campagna di vaccinazione rivolta agli over 60, che da oggi possono registrarsi al portale dedicato vaccinocovid.sardegnasalute.it.