La Sardegna accelera sulla campagna di vaccinazione e apre all'adesione degli over 40, compresi i nati nel 1981. La comunicazione arriva dall'assessore regionale della Sanità Manio Nieddu proprio mentre si stava organizzando il primo Open Day per gli over 40 a Cagliari e Olbia, venerdì e sabato dalle 19 alle 24, la cui adesione sarebbe scatta già da stasera.

Per tutti il portale delle Poste sarà disponibile dalle 12 di domani 20 maggio. Dalle 12 di lunedì 24 maggio potranno prenotarsi anche i caregivers e i familiari conviventi dei disabili gravi, anche se il familiare disabile è stato già vaccinato o è minorenne; i familiari conviventi delle persone estremamente vulnerabili per la patologia "trapianto d'organo solido e di cellule staminali emopoietiche".

La prenotazione oltre che on line sul sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it sarà possibile effettuarla negli ATM degli Uffici postali, tramite il Call Center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00) o il portalettere. La procedura di prenotazione consente di scegliere il punto di vaccinazione tra quelli disponibili.