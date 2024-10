In Sardegna il 70% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, a questi si aggiunge un ulteriore 6,8% solo con prima dose. Questi i numeri stando ai dati della Fondazione Gimbe, la quale evidenzia che gli over 50 che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino anti Covid è pari a 10,8% (media Italia 10,5%). Nella fascia 12-19 anni la percentuale di chi è ancora senza nemmeno una dose sale, invece, al 23,9%, seppur rimanga sotto la media Italia che si attesta sul 32,1%.

Secondo il report giornaliero del Governo, nell'Isola nelle ultime 24 ore sono state somministrate quasi 10.500 dosi che fanno salire a 1.131.830 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale: 1.087.301 con doppia dose e 44.529 monodose, pari al 70,8% della popolazione residente (circa 1,6milioni) all'88,5% del target vaccinabile over 12 (poco oltre 1,2 milioni di sardi).

Per dare un'ulteriore spinta alla campagna vaccinale, ad Alghero è in programma un Open night martedì 28 settembre, dalle 18 alle 24, nel Centro vaccini Mariotti. L'accesso al centro è consentito a tutte le persone che sono in attesa di ricevere la prima dose del vaccino anti Covid: i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni devono essere accompagnati da un genitore. Non è necessaria la prenotazione.

"Visto il successo delle altre iniziative organizzate negli Hub di Cagliari e Olbia, le vaccinazioni sotto le stelle arrivano ad Alghero nel giorno precedente la festa di San Michele - spiega il commissario Ats, Massimo Temussi -. Con questa manifestazione vogliamo fare un passo ulteriore verso la piena tutela della salute dei cittadini".