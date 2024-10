Sempre più vicina quota 90% di immunizzati dai 12 anni di età in su in Sardegna, ovvero tutta quella fascia di popolazione - poco oltre 1,2 milioni di residenti - per la quale è stato autorizzato l'uso dei vaccini anti Covid. In termini assoluti le persone vaccinate sono 1.103.984 (1.060.070 con doppia dose e 43.914 monodose), ossia l'86,3% dell'obiettivo di copertura vaccinale.

Per quanto riguarda il raggiungimento dell'immunità di gregge all'80% con entrambe le dosi, secondo l'Ats potrebbe essere raggiunta a fine settembre, mentre secondo le simulazioni dell'associazione on data sul portale Gedi potrebbe arrivare non prima di metà ottobre. Attualmente la copertura è pari al 69,1% della popolazione complessiva.

Nell'ultima settimana si è andati avanti con circa 10mila somministrazioni al giorno delle quali circa il 70%, ciò significa che sono numerosi i nuovi vaccinati. A trainare la campagna sono soprattutto i giovani tra i 20 e i 29 anni (78% con prima dose) e i giovanissimi tra i 12 e i 18 anni (73% con una sola somministrazione), ma anche gli stranieri, spinti dai vari open day organizzati dalle Assl territoriali.

Tra le iniziative di questi giorni, oggi a Cagliari Open Night dalle 18 alle 23 in piazza Garibaldi, "fortino" dei no vax e no green pass che ogni sabato organizzano un presidio con corteo. Da lunedì si partirà poi, anche nell'Isola, con la terza dosa per i primi 20-25mila sardi immunodepressi su oltre 50mila.