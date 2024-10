Circa 60mila prenotazioni in Sardegna in neanche 24 ore. Il nuovo sistema di prenotazione vaccini sulla piattaforma di Poste Italiane ha già registrato una grande adesione. Quelle riferite a soggetti fragili sono state 10.719, oltre quattrocento invece le richieste di vaccinazione a domicilio per soggetti non deambulanti.

"La campagna di vaccinazione prosegue - dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas - mantenendo saldo l'obiettivo di arrivare alla completa immunizzazione dei sardi nei tempi più rapidi".

"Un buon segnale, dai primi dati - afferma l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu -. Iniziamo a vedere i primi riflessi delle vaccinazioni sul quadro epidemiologico. La battaglia contro il virus riguarda tutti e il vaccino è l'arma più potente che abbiamo a disposizione, per proteggere noi stessi e chi ci sta vicino".