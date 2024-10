Al momento sono oltre 4.000 le prenotazioni dei bambini in Sardegna effettuate tramite la piattaforma di Poste Italiane in poco più di 24 ore nella fascia di età 5-11 anni. E' tutto pronto per l'avvio delle vaccinazioni pediatriche in diversi centri dell'Isola. Oggi è il turno dell'hub di Oristano, mentre sabato 18 e domenica 19 dicembre si parte a Sassari (hub via Rizzeddu) con 500 prenotati. Cento vaccinazioni saranno effettuate nell'hub di Olbia nella giornata di domani e altrettante saranno somministrate ad Ozieri.

Dopo il successo dell'open day a Cagliari nel Centro congressi della Fiera con quasi 300 bambini immunizzati in un solo pomeriggio, si replica anche all'ospedale Binaghi sabato 18 dove, dalle 9 alle 17, 80 bimbi che hanno già compiuto 5 anni effettueranno la prima dose di vaccino.

Ad Alghero, nella giornata di ieri, 50 bambini hanno ricevuto il vaccino. Domenica 19 dicembre via alle vaccinazioni dei piccoli anche a Nuoro (100 i prenotati), mentre i primi slot a San Gavino saranno disponibili dal 21 e a Tempio dal 22 dicembre.

Nei prossimi giorni le date disponibili saranno incrementata con eventuali anticipazioni nei diversi centri e calendari sempre aggiornati sulla piattaforma di Poste Italiane. E' possibile prendere un appuntamento via web all'indirizzo http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o chiamando il numero verde 800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20), oppure attraverso i portalettere o gli Atm di Poste Italiane.