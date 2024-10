Sempre più vicino in Sardegna l'obiettivo dell'80% di immunizzati, con 1.222.428 vaccinati. Sono oltre 212 mila invece i sardi che ancora non hanno effettuato nemmeno una dose di vaccino anti Covid-19. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento settimanale del Governo. Tra loro ancora tanti indecisi e uno zoccolo duro di no vax.

La maggior parte di coloro che sono rimasti ancora senza alcuna somministrazione si trova nella fascia 30-39 anni (35.571, pari al 19,74%), segue la popolazione tra i 40 e i 49 anni (45.204, pari al 18,20%), mentre recuperano i 12-19enni (22.795 ancora senza vaccino, 20,84%) e soprattutto i 20-29enni (21.332 non vaccinati, il 14,72%).

A preoccupare maggiormente gli esperti è tuttavia la fascia 50-59 anni (37.844, il 13,95%) e soprattutto i 23.457 60-69enni, pari al 10,20%. Basse le percentuali di chi è ancora senza vaccino tra gli anziani: il 9,24% degli over 80 (11.534 persone) e l'8,43% dei 70-79enni (14.818).