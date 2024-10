Dal 16 dicembre 2021, data i cui anche in Sardegna è stato dato il via libera alle prenotazioni per le prime dosi pediatriche di vaccino anti Covid, nell'Isola ne sono state somministrate 20.930, al 25% dei circa 83.900 bimbi tra i 5 e gli 11 anni, di cui 4.221 seconde dosi, ovvero il 5% della platea.

Solo ieri a Carbonia, nella giornata vaccinale dedicata ai più piccoli, 400 bambini hanno ricevuto la prima somministrazione, ricevendo l'attestato di coraggio a ricordo dell'evento. Attualmente i sardi vaccinati sono 1.286.290, pari all'80,5% con un nuovo boom di prime inoculazioni che ieri, pur essendo domenica, ha sfiorato le 11mila dosi delle quali circa 3mila sono state prime.

Restano 221.985 le persone senza nemmeno una somministrazione in Sardegna, compresi però 64.152 bambini tra i 5 e gli 11 anni. La percentuale di "immunizzati" supera il 90% sopra i 60 anni, mentre per i 50-59enni si arriva ad oltre l'86%, così come i 20-29enni.