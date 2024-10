Con poco meno di 937mila sardi sopra i 12 anni vaccinati con doppia dose o monodose (il 67% della popolazione) e raggiunta quota due milioni di somministrazioni, la Sardegna cerca di coinvolgere gli indecisi nella campagna vaccinale anti-Covid con una serie di iniziative territoriali.

Venerdì 20 agosto si terrà un 'Open Night' a Tortolì per la fascia 12-19 anni. La serata sarà la prima occasione che consentirà a tutti i giovanissimi della popolazione ogliastrina di vaccinarsi o confrontarsi con il personale sanitario. La fascia 12-19 anni avrà la priorità ma sarà consentita la vaccinazione anche ad altre fasce di età.

"Durante l'evento - spiega il Commissario Straordinario dell'Assl di Lanusei, Ugo Stochino, - il vaccino anti Covid diventa libero e i ragazzi tra i 12 e i 19 anni potranno recarsi nel punto vaccinale allestito nell'aeroporto, per sottoporsi alla profilassi senza prenotazione, come indicato dal Commissario Straordinario Figliuolo".

L'Open Night andrà avanti fino a quando ci sarà afflusso di persone o fino a esaurimento delle scorte. Dopo l'annuncio della Assl di Nuoro di slot liberi a disposizione per i prossimi giorni, anche il centro vaccinale di Oristano ha messo a disposizione dei giovani fra i 12 e i 19 anni 2500 ulteriori posti, prenotabili fino al 30 settembre.

"L'obiettivo è quello di un rientro fra i banchi di scuola in sicurezza anche per gli studenti" spiega la direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Maria Valentina Marras. "Stiamo compiendo un enorme sforzo per mettere in sicurezza la popolazione e spezzare la catena della pandemia - aggiunge - oggi abbiamo un'arma potentissima per farlo: il vaccino. Per raggiungere l'immunizzazione di massa occorre l'adesione massiccia della popolazione, quindi invitiamo chi non lo avesse ancora fatto a prenotazione la vaccinazione o, se over 60, a recarsi direttamente nel nostro centro vaccinale".