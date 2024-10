Non sono arrivate le 10.200 dosi di Pfizer necessarie per riattivare in Sardegna la campagna vaccinale che ha subìto un rallentamento per la carenza delle scorte.

Potrebbero essere consegnate domani, come riporta l'ANSA, ma non è detto. La vera boccata d'ossigeno per gli hub sardi, però, si registrerà giovedì 3 giugno, quando è previsto l'arrivo di oltre 60mila dosi del vaccino Pfizer che dovrebbero mettere al sicuro i richiami già calendarizzati.

Nel frattempo, ieri, all'ospedale Binaghi di Cagliari sono pervenute altre 9.900 fiale del siero Moderna e 12.250 di Johnson&Johnson.