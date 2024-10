"In Sardegna dobbiamo incrementare, oggi la Regione è in grado di inoculare sulle sei/settemila dosi al giorno. Dobbiamo arrivare a metà del mese a undici/dodici mila per poi arrivare a pieno regime, quando ci saranno le dosi, a 17mila: ciò per avere il bilanciamento delle 500mila inoculazioni giornaliere per fine aprile su tutto il territorio nazionale, perché nessun cittadino ovviamente rimanga indietro e andare così avanti tutti compatti allo stesso modo". E’ quanto ha dichiarato questa mattina il generale Figliuolo, a Cagliari per un sopralluogo negli hub vaccinali.

"D'accordo con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il capo di Stato maggiore della difesa incrementeremo in Sardegna la presenza di medici e infermieri militari per portarci a 17mila inoculazioni al giorno" ha aggiunto il commissario per l’emergenza Covid, che ha bacchettato i medici di base. "Devono fare la loro parte - ha detto Figliuolo ai cronisti - Qui lo dico, li ringrazio per quello che fanno ma dobbiamo fare tutti di più e insieme: so che gli odontoiatri si son dati disponibili, è una platea di 400 persone, credo che almeno la metà possa operare".