ATS Sardegna ha comunicato che per il corrente mese di agosto 2021, sono ancora disponibili per la prenotazione dei vaccini i seguenti posti:

Nuoro Maccioni: 2415

Nuoro Ciusa: 2263

Orosei: 742

Siniscola: 437

Sorgono: 479

Totale: 6336

"Questa informazione - si legge - risulta importante per tutti quelli che devono fare il vaccino ma in particolare per coloro la cui attività professionale è condizionata dalla presentazione del green pass".

"I primi giorni di settembre 2021 sono fortemente condizionati dalla somministrazione di seconde dosi e quindi non sarà possibile effettuare molte prime dosi".