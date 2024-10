Oltre diecimila dosi di vaccino anti covid sono arrivate oggi in Sardegna. In particolare, sono state consegnate 3.600 dosi di AstraZeneca e 6.500 di Moderna.

Si tratta di parte delle oltre 360mila dosi la cui distribuzione a partire da oggi nelle Regioni e nelle Province autonome è stata annunciata dal commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. In settimana nell'Isola sono attese altre 60mila dosi di Pfizer.

Intanto, a seguito di una improvvisa e non prevista carenza delle dosi di vaccino necessarie, la campagna vaccinale della ASSL Sassari ha subito una rimodulazione.

Il Programma è stato temporaneamente sospeso da sabato 24 aprile. Le somministrazioni sono riservate esclusivamente per le seconde dosi, per i cittadini con più di 80 anni che non avessero ancora ricevuto il vaccino e per i cittadini estremamente vulnerabili.

La ASSL ha richiesto di non recarsi presso gli Hub vaccinali di Sassari, Alghero e Ozieri ma di attendere nuove indicazioni per la riprogrammazione dei loro appuntamenti.