Il consigliere regionale di Forza Italia, Emanuele Cera, chiede l'apertura dei centri di vaccinazione anti Covid-19 di Ales e Terralba. In una lettera indirizzata all'assessore della Sanità Mario Nieddu, al commissario dell'Ats Massimo Temussi e al commissario dell'Assl di Oristano Antonio Cossu, l'azzurro ricorda le "richieste dei sindaci delle autorizzazioni per il decentramento della vaccinazione anti-Covid in tutto il territorio della provincia di Oristano in modo da risparmiare ad anziani e fragili un faticoso trasferimento verso il capoluogo".

I Comuni di Ales e Terralba si sono mossi in questa direzione producendo tutta la documentazione e, dopo il tempestivo sopralluogo dei tecnici della Assl di Oristano, ancora sono in attesa delle autorizzazioni richieste. "Ai due Comuni va il plauso per la rapidità con cui si sono mossi - continua Cera - e l'esigenza di una autorizzazione immediata è legata anche alla recente impennata di contagi proprio nella cittadina di Terralba". Anche per questo, conclude il consigliere di Forza Italia, "si richiede l'attivazione immediata dei due centri quale misura di contrasto e con questa lettera sollecito a concluder l'iter".