Nuove forniture di vaccini attese per questa settimana in Sardegna, dove dovrebbero arrivare 53.800 dosi di Pfizer e 24.000 di Moderna. La campagna vaccinale prosegue con 15.510 somministrazioni nelle ultime 24 ore: 12.148 sono i richiami e 3.362 le prime dosi.

Negli ultimi sette giorni la media dei vaccini si è attestata tra i 15 e i 16 mila e secondo le stime della piattaforma Covidtrends l'immunità di gregge con l'80% della popolazione residente vaccinata sarà raggiunta il 7 settembre, mentre per il portale Gedi su elaborazione di "Vaccini per tutti" by onData l'immunità si avrà qualche giorno più un là, il 10 settembre 2021.

Stando ai calcoli si tratterebbe di uno slittamento di quasi due settimane rispetto all'obiettivo prefissato da Ats e Regione che era quello di arrivare a vaccinare l'80% della popolazione entro metà agosto. Attualmente i sardi che hanno ricevuto almeno una dose o la monodose sono il 55,54% della popolazione, mentre quelli che hanno anche seconda dose il 32,89%.

Un'accelerata alla campagna sarebbe garantita dalla risoluzione del nodo over 60 che non hanno ricevuto nemmeno una dose.