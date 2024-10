"L'allarmismo sui vaccini antinfluenzali, che in certi casi sta sfociando in vere e proprie forme di psicosi, è assolutamente ingiustificato perché privo di fondatezza scientifica: i dati dimostrano che le vittime, percentuale infinitesimale rispetto al numero di chi si sottopone a vaccinazione, sono tutte persone di età avanzata e con numerose patologie concomitanti". L'assessore della Salute Luigi Arru spiega la situazione e rassicura i sardi: "L'attenzione è ovviamente altissima, i controlli sono capillari, ma non c'è alcun motivo per non vaccinarsi o per diffondere terrore. Ieri, a Sassari - ricorda il titolare della Salute - ho detto proprio questo: ho detto, volendo utilizzare un paradosso, che il decesso della signora 88enne sarebbe stato sicuramente attribuita al vaccino. È così infatti è accaduto: puntualmente, il decesso è stato associato al Fluad sebbene io avessi detto esattamente il contrario, e cioè che non c'erano ragioni per mettere in relazione le cose".

LO STOP DELL'AIFA E I CASI SEGNALATI - Dopo il divieto di utilizzo dei lotti 143301 e 142701 del vaccino FLUAD successivo alla segnalazione di tre decessi avvenuti tra il 7 e il 18 novembre, sabato scorso sono state inserite altre 8 segnalazioni (decessi avvenuti tra il 15 e il 28 novembre) di cui l’Agenzia ha chiesto una dettagliata relazione clinica. Il totale dei casi segnalati tramite la Rete Nazionale di Farmacosorveglianza è di 12. Una prima analisi di questi segnali consente di trarre alcune conclusioni preliminari:

• In 8 casi (67%) si tratta di persone di età uguale o superiore agli 80 anni

• 7 casi sono di genere femminile e 5 maschile

• In 8 casi il decesso è avvenuto nelle prime 24 ore

• In 8 casi il decesso è avvenuto per cause cardiovascolari

• Le segnalazioni riguardano 6 Regioni: Sicilia(2); Molise (1); Puglia (2); Toscana (2); Emilia Romagna (2); Lombardia (2); Lazio (1).

• Le segnalazioni sono pervenute tramite la RNF con un range temporale da immediato (stesso giorno del decesso) a 13 giorni dopo.

• I lotti coinvolti sono passati da 2 a 6 per un totale di 1.357.399 dosi.